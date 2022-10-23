Лестер разгромил Вулверхэмптон в рамках 13-го тура АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лестер воспользовался благоприятным календарем, чтобы оправиться от провального старта сезона. В поединках с прямыми конкурентами "лисы" набрали максимальные 9 очков, благодаря которым сумели выбраться со дна таблицы на 16 место.

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В отчетном матче счет открыл Юри Тилеманс. Но главное, как он это сделал. Бельгиец шедевральным ударом из-за пределов штрафной попал точно в дальнюю девятку. В общей сложности Лестер отгрузил сопернику четыре "сухих" мяча.