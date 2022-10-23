Сумасшедший голасо Тилеманса в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Лестер – 0:4
21:11 - Читати українською
Лестер разгромил Вулверхэмптон в рамках 13-го тура АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Юри Тилеманс 8’
Харви Барнс 19’
Джеймс Мэддисон 65’
Джейми Варди 79’
8’ Юри Тилеманс
19’ Харви Барнс
65’ Джеймс Мэддисон
79’ Джейми Варди
Лестер воспользовался благоприятным календарем, чтобы оправиться от провального старта сезона. В поединках с прямыми конкурентами "лисы" набрали максимальные 9 очков, благодаря которым сумели выбраться со дна таблицы на 16 место.
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В отчетном матче счет открыл Юри Тилеманс. Но главное, как он это сделал. Бельгиец шедевральным ударом из-за пределов штрафной попал точно в дальнюю девятку. В общей сложности Лестер отгрузил сопернику четыре "сухих" мяча.
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