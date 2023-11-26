Дженоа поступився Фрозіноне у поєдинку 13-го туру Серії А – не допоміг божевільний гол Руслана Маліновський. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Фрозіноне повів у рахунку на 34-й хвилині: Суле пробив з-за меж штрафного у ближній кут, а воротар помилився. Дженоа відповіла ще до перерви – Маліновському вдався божевільний удар метрів з 30-ти. М'яч після удару українця залетів у дальню дев'ятку.

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Гра йшла до цілком закономірної нічиєї, але Фрозіноне зумів вирвати перемогу. Це Монтерісі у компенсований час до другого тайму переправив у ворота м'яч після прострілу Брешіаніні.