В перенесенном поединке 15-го тура УПЛ Александрия на своем поле упустила победу над Оболонью (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Калитвинцев уже в дебюте игры опасно пробивал по центру – кипер Оболони забрал. Впоследствии Мороз едва не срезал мяч в собственные ворота – сфера попала в каркас. Вскоре Калюжный с линии расстреливал Федоривского, но тот в падении успел среагировать. В середине тайма он снова спас, потянув удар со штрафного. В конце тайма Александрия заработала одиннадцатиметровый – Федоривский взял пенальти от Калюжного.

Оболонь расписала эпическую ничью с Александрией – в матче дали три пенальти и забили четыре гола за последние 18 минут

После перерыва Александрия вышла вперед, но арбитр отменил гол Михайленко из-за офсайда. Впоследствии судья указал на отметку за фол кипера хозяев против Таранухи –1:0. За 2 минуты до завершения матча подопечные Ротаня сравняли, а уже в добавленное время вышли вперед с пенальти. Однако Оболони перед самым свистком удалось спасти ничью благодаря точному удару Краснопира.