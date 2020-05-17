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Бойко зізнався, кому симпатизує поза футболом

07:30 442 Читать на русском
Бойко зізнався, кому симпатизує поза футболом
Денис Бойко / фото: ФК Динамо

Голкіпер київського Динамо Денис Бойко зізнався, які види спорту, окрім футболу, його приваблюють.

"В основному, тільки баскетбол. Але коли буваю в США, то намагаюся відвідати максимум різних спортивних заходів, таких як НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ. Сам граю у баскетбол, волейбол і гандбол. Пару разів у бейсбол пробував.

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Кому зі спортсменів симпатизую? Для мене це Леброн Джеймс. В Америці будь-який спортивний захід – це, передусім, шоу. Все зроблено спеціально для глядачів, атмосфера дуже крута протягом усього матчу. Багато хто просто приходять, щоб розважитися з друзями, взяти участь в різних конкурсах, відпочити, послухати класну музику", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Денис – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру футболіста. Окрім "біло-синіх" встиг пограти у київському ЦСКА, Оболоні, Кривбасі, Дніпрі, турецькому Бешикташі та іспанській Малазі. У поточному сезоні провів за Динамо 13 поєдинків, в яких пропустив 15 голів і у трьох матчах залишив свої ворота недоторканими.

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Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо
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