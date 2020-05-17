Бойко признался, кому симпатизирует вне футбола

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко признался, какие виды спорта, кроме футбола, его привлекают.

"В основном, только баскетбол. Но когда бываю в США, то стараюсь посетить максимум разных спортивных мероприятий, таких как НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ. Сам играю в баскетбол, волейбол и гандбол. Пару раз в бейсбол пробовал.

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Кому из спортсменов симпатизирую? Для меня это Леброн Джеймс. В Америке любое спортивное мероприятие – это, прежде всего, шоу. Все сделано специально для зрителей, атмосфера очень крутая протяжении всего матча. Многие просто приходят, чтобы развлечься с друзьями, принять участие в разных конкурсах, отдохнуть, послушать классную музыку", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру футболиста. Кроме "бело-синих" успел поиграть в киевском ЦСКА, Оболони, Кривбассе, Днепре, турецком Бешикташе и испанской Малаге. В текущем сезоне провел за Динамо 13 матчей, в которых пропустил 15 голов и в трех матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.

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