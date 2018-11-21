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Бойко: Після зіткнення з Гусєвим я зайшов у роздягальню Динамо, але всі мене виганяли

23:24 351 Читать на русском
Бойко: Після зіткнення з Гусєвим я зайшов у роздягальню Динамо, але всі мене виганяли
Канкава рятує Гусєва після важкого зіткнення з Бойком / Фото ФК Динамо

Екс-голкіпер Дніпра, а нині воротар Динамо Денис Бойко пригадав, як важко переживав жахливе зіткнення з Олегом Гусєвим, після якого півзахисник киян втратив свідомість.

"Я майже не відчув, як вдарив його. Це висока швидкість, я майже не відчув дотику. Навіть уявити не міг, що цим дотиком вирубаю його.

Хуанде Рамос хотів мене замінити в перерві. Я сів, 20-30 секунд не міг прийти до тями. Почав перекручувати це все, і думати – а якби він загинув, що було б далі?

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Рамос підійшов і запитав: "Ти можеш грати? Я зараз тебе заміню, якщо ти не зберешся". І тоді я вже трохи зібрався, але все одно було дуже складно. Це непроста ситуація, протягом всього матчу думав про це.

Після гри пішов у роздягальню Динамо, але там всі на емоціях були. Його вже привезли з лікарні, я хотів вибачитися, але всі почали мене виганяти", – сказав Бойко в програмі Вацко Live.

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Теги
Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо Дніпро Дніпро Олег Гусєв Олег Гусєв
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