Бойко різко відповів Мілевському, який назвав голкіпера щурем

Воротар Динамо та збірної України Денис Бойко розповів про свої стосунки з нападником Кішварди Артемом Мілевським.

"Мені абсолютно нецікаво розмовляти з цією людиною. Він назвав мене щурем? Бог йому суддя. Він може робити, що захоче. Нічого особистого у мене з ним немає. Я теж міг би підняти цю тему, опуститися до його рівня і розповідати, ким він є і чим займається. Але мені це не цікаво.

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– Мілевський натякав на історію з картами.

– Був інцидент, але він уже давно закритий. Якби після цього хтось вважав, що я щур і зі мною не можна грати в карти – немає питань. Але ми і далі грали в карти, і ніяких проблем не було.

– Була історія з джокерами, і ти хотів обдурити?

– Ми грали на гроші, і потім історія випливла. Грали між собою, але Мілевського там не було. Якби ми все не вирішили між собою, то все б закінчилося не дуже добре. Коли ти граєш в карти на гроші... Я підійшов вибачився, і ні у кого до мене не було питань. Потім знову грав з тими ж людьми", – цитує Бойка видання dynamomania.

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