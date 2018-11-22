Бойко: После столкновения с Гусевым я зашел в раздевалку Динамо, но все меня выгоняли

Экс-голкипер Днепра, а ныне вратарь Динамо Денис Бойко вспомнил, как тяжело переживал ужасное столкновение с Олегом Гусевым, после которого полузащитник киевлян потерял сознание.

"Я почти не почувствовал, как ударил его. Это высокая скорость, я почти не почувствовал прикосновения. Даже представить не мог, что этим касанием вырублю его.

Хуанде Рамос хотел меня заменить в перерыве. Я сел, 20-30 секунд не мог прийти в себя. Начал прокручивать это все, и думать - а если бы он погиб, что было бы дальше?

Бойко резко ответил Милевскому, который назвал голкипера крысой

Рамос подошел и спросил: "Ты можешь играть? Я сейчас тебя заменю, если ты не соберешься". И тогда я уже немного собрался, но все равно было очень сложно. Это не простая ситуация, на протяжении всего матча думал об этом.

После игры пошел в раздевалку Динамо, но там все на эмоциях были. Его уже привезли из больницы, я хотел извиниться, но все начали меня выгонять", – сказал Бойко в программе Вацко Live.

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