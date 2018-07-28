Бойчишин: Є бажання реабілітуватись перед вболівальниками

Наставник Карпат Олег Бойчишин поділився думками щодо поразки від Олександрії в першому турі УПЛ та запевнив, що команда невдовзі реабілітується.

"Перше, що не сподобалось в попередній грі – темп, який ми нав'язали, при ньому було легко оборонятись. Друге – великий відсоток програних единоборств. Третє – недостатня концентрація у моменти, коли вона повина була бути максимальною.

Карпати – Олександрія: за Карраскалем спостерігали скаути європейських клубів

У хлопців багато бажання реабілітуватись перед вболівальниками. Хочемо довести, що ця поразка – помилка, яку гравці зараз усвідомили", – розповів Бойчишин ТК Футбол.

До слова, "леви" у першому турі програли Олександрії з рахунком 0:2.

Матч другого туру УПЛ між Чорноморцем та Карпатами відбудеться 29 липня. Початок матчу о 17:00.

Карноза: Поєдинок з Карпатами не буде особливим для мене