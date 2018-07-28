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Бойчишин: Є бажання реабілітуватись перед вболівальниками

08:42 179 Читать на русском
Бойчишин: Є бажання реабілітуватись перед вболівальниками
Олег Бойчишин / Фото: ФК Карпати

Наставник Карпат Олег Бойчишин поділився думками щодо поразки від Олександрії в першому турі УПЛ та запевнив, що команда невдовзі реабілітується.

"Перше, що не сподобалось в попередній грі – темп, який ми нав'язали, при ньому було легко оборонятись. Друге – великий відсоток програних единоборств. Третє – недостатня концентрація у моменти, коли вона повина була бути максимальною.

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У хлопців багато бажання реабілітуватись перед вболівальниками. Хочемо довести, що ця поразка – помилка, яку гравці зараз усвідомили", – розповів Бойчишин ТК Футбол.

До слова, "леви" у першому турі програли Олександрії з рахунком 0:2.

Матч другого туру УПЛ між Чорноморцем та Карпатами відбудеться 29 липня. Початок матчу о 17:00.

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Карпати - Чорноморець: Неділя 29 липня 2018

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