Бойчишин: Есть желание реабилитироваться перед болельщиками

Наставник Карпат Олег Бойчишин поделился мыслями по поводу поражения от Александрии в первом туре УПЛ и заверил, что команда вскоре реабилитируется.

"Первое, что не понравилось в предыдущей игре - темп, который мы навязали, при нем было легко обороняться. Второе – большой процент проигранных единоборств. Третье – недостаточная концентрация в моменты, когда она и должна была быть максимальной.

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У ребят много желания реабилитироваться перед болельщиками. Хотим доказать, что это поражение - ошибка, которую игроки сейчас осознали", – рассказал Бойчишин ТК Футбол.

К слову, "львы" в первом туре проиграли Александрии со счетом 0:2.

Матч второго тура УПЛ между Черноморцем и Карпатами состоится 29 июля. Начало матча в 17:00.

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