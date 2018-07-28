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Карноза: Поєдинок з Карпатами не буде особливим для мене

08:00 4 Читать на русском
Карноза: Поєдинок з Карпатами не буде особливим для мене
Артур Карноза / ФК Карпати

Півзахисник Чорноморця Артур Карноза поділився очікуваннями від матчу з Карпатами, за які виступав до 2016 року.

"Мені буде приємно хоч на трохи повернутися у ваше місто, побачити знайомих хлопців. Щоправда, їх у нинішніх Карпатах залишилося не так і багато. Однак не можу сказати, що це буде особливий поєдинок для мене. Нічого надзвичайного, просто відповідальна гра.

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Можу сказати, що емоції були різними. Пригадую приємні моменти, хоча згадую і важку травму, яку до позитиву точно не віднесу. В основному, хорошого було більше і намагаюся зберігати у пам’яті саме це.

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Коли тільки приїхав до Львова, то позитивних моментів було дуже багато. Початковий етап – практично суцільний позитив. Це стосується і тренерського штабу на чолі з Йовічевічем та Беньом, і партнерів по команді, і самого міста. Коли грали на "Україні", то вболівальники досить добре ходили на стадіон і підтримували команду. Словом, все було супер. Це вже потім почалися різні моменти з перемінним успіхом", – цитує Карнозу офіційний сайт Карпат.

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Карпати - Чорноморець: Неділя 29 липня 2018

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