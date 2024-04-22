Головний тренер Полісся Сергій Шищенко був дуже незадоволений діями підопічних у матчі 25-го туру УПЛ проти Динамо.

Під час матчу проти Динамо Шищенко підганяв гравців Полісся, зокрема, використовуючи і нецензурну лайку.

Динамо – Полісся – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Так, один з подібних епізодів потрапив до прямої трансляції матчу. "Бігаєте, бл*дь, і не відкриваєтеся взагалі, нах*й", – намагався запалити своїх підопічних наставник Полісся.

Нагадаємо, Динамо без проблем розбило житомирян (3:0) завдяки голам Ваната, Шапаренка та Буяльського.

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