Тренер Полісся нецензурно облаяв підопічних під час матчу проти Динамо – відео епізоду
09:28 - Читать на русском
Головний тренер Полісся Сергій Шищенко був дуже незадоволений діями підопічних у матчі 25-го туру УПЛ проти Динамо.
33’ Владислав Ванат
52’ Микола Шапаренко
Василь Кравець 63’
33’ Владислав Ванат
52’ Микола Шапаренко
63’ Василь Кравець
Під час матчу проти Динамо Шищенко підганяв гравців Полісся, зокрема, використовуючи і нецензурну лайку.
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Так, один з подібних епізодів потрапив до прямої трансляції матчу. "Бігаєте, бл*дь, і не відкриваєтеся взагалі, нах*й", – намагався запалити своїх підопічних наставник Полісся.
Нагадаємо, Динамо без проблем розбило житомирян (3:0) завдяки голам Ваната, Шапаренка та Буяльського.
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