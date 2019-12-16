Босянок: Михайличенко – тренер, який повністю провалився в Динамо

Відомий український коментатор Денис Босянок розніс Олексія Михайличенка на посаді головного тренера Динамо.

"Михайличенко – тренер, який повністю провалився. Його призначили на цю посаду після того, як він 15 років пропрацював спортивним директором, виконуючи роботу чиновника, а не тренера.

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Так, у нього був період, коли він безславно програв зі збірною України плей-офф проти збірної Греції. Для мене це був класичний тренер Михайличенко, хоча тоді він ще був молодим. Але ось і вся різниця.

То були два безбарвних матчі. Це був дуже показовий футбол тренера Михайличенка, коли вирішили не ризикувати і не грати першим номером. Він тоді вирішив відсидітися і дочекатися шансу, але все закінчилося тим, що ми програли. У тих двох матчах з греками його команда не забила, але ж у неї був Шевченко у складі. Правда, Шевченко вже 34-річний, але все одно команда не забила.

Той плей-офф – це був типовий футбол тренера Михайличенка. Минає десять років, він працює спортивним директором і не тренує. І було прийнято таке безглузде рішення... Як можна людину, яка не кожні вихідні знаходиться під пресингом, що є єдиною нормальною умовою для росту тренера, призначати на посаду наставника найбільшої народної команди України? Як це можна було зрозуміти? Тільки так, що грошей, напевно, на європейського тренера шкода, і ніхто їх на нього витрачати не збирається. У того ж Шахтаря тренери приїжджають в чемпіонат України за гроші. І всім це відомо. Там зарплата у тренера була 3,5-4 млн.

Чи слід очікувати якісь покращення у Динамо? З цим тренером я їх не чекаю", – сказав Босянок для youtube-каналу Руслана Свіріна.

Після 18-ти турів УПЛ Шахтар випереджає Динамо на 14 очок. Також кияни не змогли вийти з групи Ліги Європи.

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