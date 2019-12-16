Михайличенко підсумував 4 місяці роботи на посаді головного тренера Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко визнав, що команді є над чим попрацювати під час зимової паузи.

Нагадаємо, Михайличенко очолив Динамо у серпні цього року після відставки Олександра Хацкевича, який не зумів вивести команду в груповий турнір Ліги чемпіонів. Під керівництвом Михайличенка кияни вилетіли з Ліги Європи, граючи в одній групі з Копенгагеном, Мальме та Лугано, а в УПЛ відстають від Шахтаря на 14 очок.

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"Деякі аспекти вдалися, деякі – не дуже. У Динамо був дуже напружений графік, у нас було три відрізки часу, коли ми грали по сім ігор за три тижні. До того ж команду покидали збірники, тому не було можливості провести фундаментальну роботу.

Вдячний хлопцям за те, що вони змогли сприйняти певні нововведення та постаратися їх реалізовувати. Деякі ігри вдавалися, а в мінус собі я би поставив останній домашній матч із Зорею, якщо брати футбольну складову, а не кінцевий результат (1:2 на користь луганців – прим. "Футбол 24"). Результат поєдинку з Лугано мене збентежив, але якби була можливість повернутися в минуле і щось змінити в плані на матч, я б нічого змінювати не став – саму гру ми провели на хорошому рівні", – передає слова Михайличенка офіційний сайт "біло-синіх".

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