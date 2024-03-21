Збірна України у матчі плей-офф за вихід на Євро-2024 зіграє з Боснією та Герцеговиною. Інформація про стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч збірної Боснії та Герцеговини з Україною відбудеться в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Матч, як і онлайн-трансляція Боснія та Герцеговина – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45 за київським часом. Це лишень півфінал плей-офф за вихід на Євро-2024. Він буде проведений в один матч, а тріумфатор зіграє з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки). Також поєдинок покаже Суспільне. Гру можна переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024).

Віктор Циганков вчора тренувався у загальній групі, але тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям вінгера. Лідер Жирони не потрапив до заявки на матч проти боснійців. Крім нього, Сергій Ребров залишив поза заявкою Попова, Піхальонка, Сікана та Караваєва.

Стартові склади

Боснія та Герцеговина: Шехіч – Ахмедходжіч, Гаджикадуніч, Колашинац – Дедіч, Цімірот, Хайрадіновіч, Круніч, Газібеговіч – Джеко, Деміровіч.

Стартовий склад збірної України: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 12. Анатолій Трубін, 15. Валерій Бондар, 18. Владислав Ванат, 19. Олексій Гуцуляк, 21. Олександр Тимчик.

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