Сборная Украины в матче плей-офф за выход на Евро-2024 сыграет с Боснией и Герцеговиной. Информация о стартовых составах и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Встреча сборной Боснии и Герцеговины с Украиной состоится в городе Зеница на стадионе “Билино Поле”. Матч, как и онлайн-трансляция Босния и Герцеговина – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:45 по киевскому времени. Это всего лишь полуфинал плей-офф за выход на Евро-2024. Он будет проведен в один матч, а триумфатор сыграет с победителем пары Израиль – Исландия.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024

Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Также поединок покажет Суспільне. Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT, которые не имеют прав на трансляцию матчей отбора Евро-2024).

Виктор Цыганков вчера тренировался в общей группе, но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем вингера. Лидер Жироны не попал в заявку на матч против боснийцев. Кроме него, Сергей Ребров оставил вне заявки Попова, Пихалёнка, Сикана и Караваева.

Стартовые составы

Босния и Герцеговина: Шехич – Ахмедходжич, Гаджикадунич, Колашинац – Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Газибегович – Джеко, Демирович.

Стартовый состав сборной Украины: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Судаков – Зубков, Довбик, Мудрик.

Запасные: 1. Георгий Бущан, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 12. Анатолий Трубин, 15. Валерий Бондарь, 18. Владислав Ванат, 19. Алексей Гуцуляк, 21. Александр Тымчик.

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