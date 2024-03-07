Кожен охочий вже може придбати перепустку на дуель "синьо-жовтих" з балканцями. Як отримати омріяний квиток – читайте у цій новині на "Футбол 24".

У четвер, 7 березня, розпочинається продаж квитків на півфінальний матч плей-офф відбору чемпіонату Європи 2024 року між національними збірними Боснії і Герцеговини та України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вартість квитка – 10 євро. Умови для придбання перепустки наступні:

– необхідно перейти за посиланням, зареєструватися та вибрати квиток;

– один уболівальник може купити до чотирьох тікетів;

– квитки за посиланням продаються лише в український сектор і є іменними;

– перепустки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу, їх потрібно буде обов'язково роздрукувати у форматі А4.

Дітям до восьми років вхід на стадіон заборонено, від восьми років обов'язково потрібно мати при собі квиток.

Увага! Вхід у сектор для українських уболівальників здійснюватиметься лише за наявності українського закордонного паспорта та квитка.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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