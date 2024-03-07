Боснія і Герцеговина – Україна: УАФ оголосила про старт продажу квитків на матч плей-офф відбору Євро-2024
Кожен охочий вже може придбати перепустку на дуель "синьо-жовтих" з балканцями. Як отримати омріяний квиток – читайте у цій новині на "Футбол 24".
У четвер, 7 березня, розпочинається продаж квитків на півфінальний матч плей-офф відбору чемпіонату Європи 2024 року між національними збірними Боснії і Герцеговини та України, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Вартість квитка – 10 євро. Умови для придбання перепустки наступні:
– необхідно перейти за посиланням, зареєструватися та вибрати квиток;
– один уболівальник може купити до чотирьох тікетів;
– квитки за посиланням продаються лише в український сектор і є іменними;
– перепустки буде надіслано вболівальникам на зареєстровану електронну адресу, їх потрібно буде обов'язково роздрукувати у форматі А4.
Дітям до восьми років вхід на стадіон заборонено, від восьми років обов'язково потрібно мати при собі квиток.
Увага! Вхід у сектор для українських уболівальників здійснюватиметься лише за наявності українського закордонного паспорта та квитка.
Нагадаємо, поєдинок між Боснією та Україною відбудеться 21 березня на стадіоні Біліно Поле в місті Зениця. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
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