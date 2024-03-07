Каждый желающий уже может приобрести пропуск на дуэль "сине-желтых" с балканцами. Как получить желанный билет – читайте в этой новости на "Футбол 24".

В четверг, 7 марта, начинается продажа билетов на полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины, сообщает официальный сайт УАФ.

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Стоимость билета – 10 евро. Условия для приобретения пропуска следующие:

– необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выбрать билет;

– один болельщик может купить до четырех тикетов;

– билеты по ссылке продаются только в украинский сектор и являются именными;

– пропуска будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4.

Детям до восьми лет вход на стадион запрещен, от восьми лет обязательно нужно иметь при себе билет.

Вход в сектор для украинских болельщиков будет осуществляться только при наличии украинского загранпаспорта и билета.

Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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