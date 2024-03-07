Босния и Герцеговина – Украина: УАФ объявила о старте продажи билетов на матч плей-офф отбора Евро-2024
Каждый желающий уже может приобрести пропуск на дуэль "сине-желтых" с балканцами. Как получить желанный билет – читайте в этой новости на "Футбол 24".
В четверг, 7 марта, начинается продажа билетов на полуфинальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины сыграет 3 контрольных матча в июне – УАФ назвала первого соперника и дату
Стоимость билета – 10 евро. Условия для приобретения пропуска следующие:
– необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться и выбрать билет;
– один болельщик может купить до четырех тикетов;
– билеты по ссылке продаются только в украинский сектор и являются именными;
– пропуска будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес, их нужно будет обязательно распечатать в формате А4.
Детям до восьми лет вход на стадион запрещен, от восьми лет обязательно нужно иметь при себе билет.
Вход в сектор для украинских болельщиков будет осуществляться только при наличии украинского загранпаспорта и билета.
Напомним, поединок между Боснией и Украиной состоится 21 марта на стадионе Билино Поле в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву.
Заявка сборной Украины на плей-офф отбора к Евро-2024 – УАФ сделала официальное заявление относительно списка от Минмолодежьспорта