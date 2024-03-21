Збірні Боснії та України обрали кольори форм на півфінальний поєдинок плей-офф відбору чемпіонату Європи-2024, який відбудеться 21 березня в Зениці.

На поле стадіону Біліно Поле збірна України вийде в жовтому комплекті форми. Голкіпер нашої команди гратиме у зеленому. Національна збірна Боснії і Герцеговини обрала синій комплект. Воротар балканців вийде на гру в червоній формі, інформує прес-служба УАФ.

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У 2021 році, коли Боснія та Україна зустрілися в Зениці у відборі на ЧС-2022, команди грали в іншій формі. Тоді українці обрали синій комплект, а балканці грали в білому. Той поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0 (голи в активі Зінченка та Довбика).

Поєдинок Боснія і Герцеговина – Україна стартує 21 березня о 21:45. Паралельно в Будапешті зіграють Ізраїль та Ісландія. Переможці цих поєдинків 26 березня визначать володаря путівки на Євро-2024.

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