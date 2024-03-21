Сборные Боснии и Украины выбрали цвета форм на полуфинальный поединок плей-офф отбора чемпионата Европы-2024, который состоится 21 марта в Зенице.

На поле стадиона Билино Поле сборная Украины выйдет в желтом комплекте формы. Голкипер нашей команды будет играть в зеленом. Национальная сборная Боснии и Герцеговины выбрала синий комплект. Вратарь балканцев выйдет на игру в красной форме, информирует пресс-служба УАФ.

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В 2021 году, когда Босния и Украина встретились в Зенице в отборе на ЧМ-2022, команды играли в другой форме. Тогда украинцы выбрали синий комплект, а балканцы играли в белом. Тот поединок завершился победой "сине-желтых" со счетом 2:0 (голы в активе Зинченко и Довбика).

Поединок Босния и Герцеговина – Украина стартует 21 марта в 21:45. Параллельно в Будапеште сыграют Израиль и Исландия. Победители этих поединков 26 марта определят обладателя путевки на Евро-2024.

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