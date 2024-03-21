Автор першого гола "синьо-жовтих" в історії незалежної України Іван Гецко поділився очікуваннями від поєдинку Боснія і Герцеговина – Україна у півфіналі плей-офф відбору Євро-2024.

"Україна переможе – 2:0, і один з голів заб'є Артем Довбик. Його безгольова серія за Жирону? Таке часто трапляється. Тим паче, що в Жироні стиль гри Довбика дещо змінився в порівнянні з його попередньою командою – СК Дніпро-1.

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Артем став діяти більш різноманітно, частіше підігрувати партнерам і відчувається, що це йому до вподоби. Це також важливо. Роль українця в командній грі Жирони – помітна. Але все ж місія форварда – забивати. Це чудово усвідомлює Довбик й сьогодні він зробить свою справу.

Яку тактичну схему застосує Ребров? Головне, щоб вона грала першим номером, була заточена на атаку. Зараз в нашій збірній чудовий підбір виконавців, в кожній лінії є лідери й тому треба діяти з позиції сили", – поділився Гецко у коментарі Sport.ua.

До слова, півфінальний поєдинок плей-офф відбору до Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться сьогодні о 21:45 у Зениці.

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