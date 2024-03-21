Автор первого гола "сине-желтых" в истории независимой Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от поединка Босния и Герцеговина – Украина в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024.

"Украина победит – 2:0, и один из голов забьет Артем Довбик. Его безголевая серия за Жирону? Такое часто случается. Тем более, что в Жироне стиль игры Довбика несколько изменился по сравнению с его предыдущей командой – СК Днепр-1.

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Артем стал действовать более разнообразно, чаще подыгрывать партнерам и чувствуется, что это ему нравится. Это также важно. Роль украинца в командной игре Жироны – заметна. Но все же миссия форварда – забивать. Это прекрасно осознает Довбик и сегодня он сделает свое дело.

Какую тактическую схему применит Ребров? Главное, чтобы она играла первым номером, была заточена на атаку. Сейчас в нашей сборной замечательный подбор исполнителей, в каждой линии есть лидеры и поэтому надо действовать с позиции силы", – поделился Гецко в комментарии Sport.ua.

К слову, полуфинальный поединок плей-офф отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится сегодня в 21:45 в Зенице.

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