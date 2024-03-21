"Що спадає на думку, коли чую про боснійський футбол? Лідери збірної Боснії і Герцоговини – Джеко і П’яніч, які пограли у провідних європейських чемпіонатах. Перший з них зараз грає у турецькому Фенербахче, а другий – у Шарджі із ОАЕ. А загалом про боснійський футбол важко щось конкретне говорити, адже за чемпіонатом цієї країни я прискіпливо не слідкував.

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Можу сказати, що боснійці вирізняються своїми бійцівськими якостями. Задля здобуття результату вони будуть віддавати грі всі сили, адже у збірній Боснії і Герцоговини є група гравців, для яких це може бути останній шанс у кар’єрі потрапити на футбольний турнір такого високого рівня. Тож повторюсь: гра буде надзвичайно важкою. Бажаю нашим хлопцям успіху в ній", – поділився Кучер в коментарі UA-Футбол.

До слова, півфінальний поєдинок плей-офф відбору до Євро-2024 Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться сьогодні о 21:45 у Зениці.

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