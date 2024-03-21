"Что приходит на ум, когда слышу о боснийском футболе? Лидеры сборной Боснии и Герцоговины – Джеко и Пьянич, которые поиграли в ведущих европейских чемпионатах. Первый из них сейчас играет в турецком Фенербахче, а второй – в Шардже из ОАЭ. А вообще о боснийском футболе трудно что-то конкретное говорить, ведь за чемпионатом этой страны я тщательно не следил.

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Могу сказать, что боснийцы отличаются своими бойцовскими качествами. Для получения результата они будут отдавать игре все силы, ведь в сборной Боснии и Герцоговины есть группа игроков, для которых это может быть последний шанс в карьере попасть на футбольный турнир такого высокого уровня. Поэтому повторюсь: игра будет очень тяжелой. Желаю нашим ребятам успеха в ней", – поделился Кучер в комментарии UA-Футбол.

К слову, полуфинальный поединок плей-офф отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится сегодня в 21:45 в Зенице.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024