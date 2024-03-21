Украина повела в счете в полуфинальном матче отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Боснийцы повели в счете на 57-й минуте. Не обошлось без курьеза – Дедич прострелил на дальнюю штангу, а Матвиенко, пытаясь прервать передачу, срезал ее в дальний угол. Украина же отыгралась на 85-й минуте – классная атака от собственных ворот, прострел Конопли, а Яремчука не удержали в центре штрафной.

А уже через 3 минуты Яремчук навесом с левого фланга нашел голову Довбыка в штрафной соперников – 1:2.

Босния и Герцеговина – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф за Евро-2024

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной уже начался в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.