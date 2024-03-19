"Футбол Сергія Станіславовича... Він полюбляє контроль, але щоб цей контроль був спрямований на створення гольових моментів.

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Я знаю, що він не любить контроль заради контролю, а щоб цей контроль потім конвертувався у якісь моменти, бо тоді немає сенсу контролювати м'яч.

І я повністю згоден. Коли ти контролюєш м'яч – ти контролюєш гру. Коли м'яч у тебе – ти не пропустиш гол. Якщо ти не пропустиш, то не програєш. Все просто. А потім, маючи добрий контроль м'яча, ти можеш розхитувати суперника, знаходити слабкі місця і використовувати їх", – сказав Мудрик у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вже у четвер, 21 березня, збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною за вихід на Євро-2024. Початок гри о 21:45 за Києвом.

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