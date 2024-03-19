"Мы хорошо подготовились и провели между собой двустороннюю игру. Было очень много теории и на тренировках очень много отрабатывали всего. Считаю, хорошо подготовились.

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Было все – и нагрузка, и спад. Считаю, что мы в оптимальных кондициях подойдем к игре против Боснии и Герцеговины. Они очень мощная неуступчивая команда, как и все балканцы. Будут бороться с первой до последней минуты, биться и пытаться тоже попасть на Евро.

Но если мы приложим максимум усилий – думаю, у нас все должно получиться. Мы должны быть концентрированы на своей игре. Недооценки вообще нет", – цитирует Пихаленка пресс-служба УАФ.

Напомним, уже в четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной за выход на Евро-2024. Начало игры в 21:45 по Киеву.

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