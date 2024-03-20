Виктор Цыганков надеется помочь сборной Украины в полуфинале плей-офф на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Хавбек Жироны уже тренировался в общей группе на видео, которое сегодня опубликовала пресс-служба УАФ.

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Цыганков травмировал колено 9 марта в матче против Осасуны. Повреждение выглядело несерьезным, но оставались большие сомнения относительно его участия в игре против Боснии. Последние несколько дней представитель Ла Лиги тренировался индивидуально под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится уже завтра, 21 марта, начало в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

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