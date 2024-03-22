Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды над Боснией и Герцеговиной в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 (2:1).

– Поздравляем с победой, матч получился сложным. Какой анализ можете дать? Что вы делали и говорили в последние 10 минут матча? Что сказали Роману Яремчуку?

– Что я сказал... Сказал, чтобы забил гол. Это всё. Мы действительно изменились в последние 15 минут. Мы ожидали, что игра будет очень сложной. Сборная Боснии изменила структуру, играла в три центральных защитника. Мы готовились к этому. Думаю, сегодня была такая тяжелая игра, потому что Босния очень хорошо защищалась. Было трудно взламывать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили. Была тяжелая игра, но мы этого ожидали.

До пропущенного гола Босния очень хорошо защищалась. Нам было трудно найти коридоры, пространство. Мы изменили структуру, добавили второго форварда. Это позволило сломать эту стену.

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– На мой взгляд, Босния победила сама себя (вопрос задал боснийский журналист, – прим. ред.) Что думаете по этому поводу?

– Я так не думаю. Наши игроки пытались давить больше, мы меняли структуру. Босния к этому не была готова, но я не думаю, что она сама проиграла эту игру. Мы создали шансы, показали желание забить и в итоге выиграли.

– Насколько важна эта победа для народа Украины, особенно учитывая последние ужасные атаки на Киев?

– Я говорил об этом игрокам перед матчем. Надеюсь, нам удалось сделать народ немного счастливее, хотя бы на несколько часов. На этот раз летело около 30 ракет, они летают каждый день. Наша миссия здесь – показывать, что мы живы, мы боремся с Россией и нуждаемся в поддержке Европы. Это показывает характер наших игроков и нашей нации.

– Дебютанты. Алексей Гуцуляк вышел и повлиял на игру, Бражко вообще играл с первых минут. Как оцениваете их выступления?

– Думаю, они очень помогли команде. Бражко вообще очень молодой игрок, сегодня сыграл очень мощно. Так же и Алексей Гуцуляк, который вышел на замену. Вся команда заслужила победу. Я не выделяю кого-то, это действительно была команда, которая заслужила победу.

– Впереди насыщенный график. У вас будет несколько дней на подготовку в Польше. Как оцениваете следующего соперника – Исландию? Возможно, уже была какая-то тактическая работа по ним?

– Да, мы смотрели, но это будет совсем другая игра. Мы сыграем в Польше, где будет много наших болельщиков. Уверен, что будет полный стадион. Сначала игроки должны восстановиться, это очень важная задача на завтра. Но это будет совсем другая игра и другой настрой для наших ребят, – резюмировал Ребров на пресс-конференции.

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