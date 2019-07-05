Боси Вест Хема бажають продати Арнаутовіча

Нападник Вест Хема Марко Арнаутовіч може змінити команду найближчим часом.

Вест Хем близький до продажу Марко Арнаутовіча до неназваного китайського клубу, повідомляє Sky Sports.

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"Це жахлива угода для нас, але головний тренер, персонал і футболісти хочуть, щоб він пішов", – стверджує видання, посилаючись на власне джерело, яке посідає високу посаду в лондонському клубі.

Раніше повідомлялося, що керівництво "молотків" залишилося вкрай незадоволеним коментарями брата гравця, який сказав, що клуб використовує Марко.

Нагадаємо, в минуле зимове трансферне вікно форвард хотів продовжити кар'єру в Китаї, але тоді зацікавлені команди відмовилися платити за нього майже 60 млн євро. В результаті він продовжив контракт з Вест Хемом.

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