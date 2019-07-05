toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Боси Вест Хема бажають продати Арнаутовіча

06:00 1057 Читать на русском
Боси Вест Хема бажають продати Арнаутовіча
Мануель Пеллегріні та Марко Арнаутовіч / Reuters

Нападник Вест Хема Марко Арнаутовіч може змінити команду найближчим часом.

Вест Хем близький до продажу Марко Арнаутовіча до неназваного китайського клубу, повідомляє Sky Sports.

Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Арнаутовіча

"Це жахлива угода для нас, але головний тренер, персонал і футболісти хочуть, щоб він пішов", – стверджує видання, посилаючись на власне джерело, яке посідає високу посаду в лондонському клубі.

Раніше повідомлялося, що керівництво "молотків" залишилося вкрай незадоволеним коментарями брата гравця, який сказав, що клуб використовує Марко.

Нагадаємо, в минуле зимове трансферне вікно форвард хотів продовжити кар'єру в Китаї, але тоді зацікавлені команди відмовилися платити за нього майже 60 млн євро. В результаті він продовжив контракт з Вест Хемом.

Ярмоленко повертається у Вест Хем, але 2 людини ускладнюють його перспективи – англійські ЗМІ про майбутнє українця

blog_ava
Гельзін розповів, чому Олімпік очолив екс-гравець Реала Жуліо Сезар
06:30
1788
Теги
Англія Трансфери Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
53
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук