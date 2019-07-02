Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Арнаутовіча

Вест Хем не став продавати нападника Марко Арнаутовіча у клуб з чемпіонату Китаю.

Лондонський Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Марко Арнаутовіча, повідомляє Sky Sports. Клуб з Піднебесної пропонував 22 млн євро.

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Австрієць перебрався до Лондона минулого літа зі Сток Сіті, і у сезоні 2018/19 забив 10 голів та віддав 4 асисти в АПЛ, а його команда посіла 10 сходинку в турнірній таблиці.

У складі Вест Хема виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, який пропустив більшість сезону через травму ахілла.

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