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Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Арнаутовіча

2 липня 19:54 223 Читать на русском
Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Арнаутовіча
Марко Арнаутовіч / ФК Вест Хем

Вест Хем не став продавати нападника Марко Арнаутовіча у клуб з чемпіонату Китаю.

Лондонський Вест Хем відхилив пропозицію з Китаю щодо Марко Арнаутовіча, повідомляє Sky Sports. Клуб з Піднебесної пропонував 22 млн євро.

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Австрієць перебрався до Лондона минулого літа зі Сток Сіті, і у сезоні 2018/19 забив 10 голів та віддав 4 асисти в АПЛ, а його команда посіла 10 сходинку в турнірній таблиці.

У складі Вест Хема виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, який пропустив більшість сезону через травму ахілла.

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Трансфери Англія Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч Вест Хем Вест Хем Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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