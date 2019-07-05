Боссы Вест Хэма желают продать Арнаутовича

Нападающий Вест Хэма Марко Арнаутович может сменить команду в ближайшее время.

Вест Хэм близок к продаже Марко Арнаутовича в неназванный китайский клуб, сообщает Sky Sports.

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"Это ужасное соглашение для нас, но главный тренер, персонал и футболисты хотят, чтобы он ушел", – рассказал источник издания, занимающий высокую должность в лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что руководство "молотобойцев" осталось крайне недовольным комментариями брата игрока, который сказал, что клуб использует Марко.

Напомним, в прошлом зимнее трансферное окно форвард хотел продолжить карьеру в Китае, но тогда заинтересованы команды отказались платить за него почти 60 млн евро. В результате он продлил контракт с Вест Хэмом.

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