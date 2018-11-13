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Борячук емоційно прокоментував дебютний виклик у збірну України

08:55 534 Читать на русском
Борячук емоційно прокоментував дебютний виклик у збірну України
Андрій Борячук / Фото ФФУ

Форвард Маріуполя Андрій Борячук поділився враженнями від виклику в національну команду.

"Тільки позитивні емоції, спочатку взагалі не зрозумів. Приїхав додому після гри, побачив дзвінок від адміністратора. Сказав, що завтра збираємося.

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Я був достатньо приголомшений. Але тільки радий", – сказав Борячук в коментарі для Youtube-каналу ФФУ.

Нагадаємо, під час зборів підопічні Андрія Шевченка проведуть 2 офіційні матчі. Поєдинок проти Словаччини в рамках Ліги націй, а також спаринг проти Туреччини.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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