Борячук емоційно прокоментував дебютний виклик у збірну України

Англія — 09:22 262
-
Гвардіола назвав 5 команд, які претендують на перемогу в АПЛ, – клуб Моурінью поза списком
-
Фанат Кройфа, який обіграв Барселону та Реал і може стати "другим Гвардіолою" для Зінченка – чим особливий Кіке СетьєнІспанія — 08:00 657
-
Золотий бутс 2018/19: українець у топ-5 найкращих, сенсація сезону – найкращий з топ-5 чемпіонатівСвіт — 12 лист 3421
-
Коноплянка втратив і здобув шанс: партнери ще гірші, а 2 конкуренти важко травмувались – німецькі ЗМІ оцінили українцяНімеччина — 12 лист 4706
-
Збірна України зібралася у КиєвіЗбірна України — 12 лист 3227
Всі новини