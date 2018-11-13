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Борячук эмоционально прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины

08:55 101 Читати українською
Борячук эмоционально прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины
Андрей Борячук / Фото ФФУ

Форвард Мариуполя Андрей Борячук поделился впечатлениями от вызова в национальную команду.

"Только положительные эмоции, сначала вообще не понял. Приехал домой после игры, увидел звонок от администратора. Сказал, что завтра собираемся.

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Я был достаточно потрясен. Но только рад", – сказал Борячук в комментарии для Youtube-канала ФФУ.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 официальных матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций, а также спарринг против Турции.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
3
дн
:
9
час
:
36
мин
Украина
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Сборная Украины Украина Украина Словакия - Украина Андрей Борячук Андрей Борячук Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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