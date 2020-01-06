"Борячук – космонавт, йому треба розібратися в собі", – тренер Маріуполя Бабич

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич переконаний, що тривала відсутність ігрової практики на найвищому рівні може дуже негативно вплинути на кар'єру нападника Шахтаря Андрія Борячука.

"Борячук – це окремий випадок. Андрій – космонавт, йому треба розібратися в собі. Дані просто божевільні, але треба розібратися, чого він хоче – бути поруч з кимось, сидіти спокійно в красивій формі без ігрової практики, або грати у футбол. Буде дуже шкода, якщо футболіст з таким потенціалом не заграє на хорошому рівні. Якщо найближчим часом в його голові не додасться маргарину, то буде проблема, адже він практично півроку без ігрової практики.

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Грати в чемпіонаті U-21 – трохи не той рівень. Такого футболіста нам дуже сильно бракувало, особливо з огляду на, що Руслан Фомін травмувався, Данило Сікан повернувся у Шахтар, а Кулаков після травми так і не відновився. Думаю, у Борячука було б дуже багато ігрової практики. Але і дуже багато нервів довелося б потріпати нам один одному, щоб привести його до тями", – сказав Бабич в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, Борячук на правах оренди виступав за Маріуполь з 2017 по 2019 рік. Перед початком поточного сезону він повернувся у Шахтар. Після повернення він зіграв у складі "гірників" 3 неповних матчі і забив 1 гол.

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