"Борячук – космонавт, ему надо разобраться в себе", – тренер Мариуполя Бабич

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич убежден, что длительное отсутствие игровой практики на высоком уровне может очень негативно повлиять на карьеру нападающего Шахтера Андрея Борячука.

"Борячук – это частный отдельный случай. Андрей – космонавт, ему надо разобраться в себе. Данные просто сумасшедшие, но надо разобраться, чего он хочет – быть рядом с кем-то, сидеть спокойно в красивой форме без игровой практики, или играть в футбол. Будет очень жаль, если футболист с таким потенциалом не заиграет на хорошем уровне. Если в ближайшее время в его голове не прибавится маргарина, то будет проблема, ведь он практически полгода без игровой практики.

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Играть в чемпионате U-21 – немного не тот уровень. Такого футболиста нам очень сильно не хватало, особенно учитывая, что Руслан Фомин получил травму, Даниил Сикан вернулся в Шахтер, а Кулаков после травмы так и не восстановился. Думаю, у Борячука было бы очень много игровой практики. Но и очень много нервов пришлось бы потрепать нам друг другу, чтобы привести его в чувство", – сказал Бабич в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Борячук на правах аренды выступал за Мариуполь с 2017 по 2019 год. Перед началом текущего сезона он вернулся в Шахтер. После возвращения он сыграл в составе "горняков" 3 неполных матча и забил 1 гол.

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