Борячук: Відчуваю довіру Каштру, хоч він нічого не обіцяє

Нападник Шахтаря Андрій Борячук зізнався, що відчуває довіру нового головного тренера команди Луїша Каштру.

"Це була моя перша гра за Шахтар за два роки. Був в оренді в Маріуполі, тому вийшло, що не грав за Шахтар два роки. Радий, що вийшов на поле в матчі проти Колоса і отримав стільки ігрового часу, скільки мені виділив Луїш Каштру. Зустріч склалася для нас добре, команда взяла три очки.

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Довіру Каштру відчуваю, безумовно. У Шахтарі завжди велика конкуренція, тому треба продовжувати багато працювати, щоб грати. Зрозуміло, що тренер нічого не обіцяє, але його довіру відчуваю, і це дає мотивацію працювати далі", – цитує Борячука zbirna.com.

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Шахтар не залишив шансів Колосу (6:0) і продовжив свою вражаючу переможну серію на внутрішній арені. Борячук вийшов на поле на 72-й хвилині замість Жуніора Мораєса.

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