Хоффенхайм впевнено переміг Бохум, перервавши безвиграшну серію й впритул наблизившись до зони ЛЧ
Хоффенхайм в рамках прем'єрного матчу 14-го туру німецької Бундесліги 2023/24 здолав Бохум (3:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Хоффенхайм вийшов уперед на 32-й хвилині внаслідок контратаки правим флангом. Крамаріч і Вегхорст в завершальній фазі організували 2-в-1, після чого Андрей виконав передачу у штрафний – Ваут вивалився віч-на-віч і пробив у голкіпера, однак м'яч зрикошетив від захисника Машовіча. А потім закотився у сітку.
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Перед перервою Крамаріч відзначився сам, відгукнувшись на простріл Кадержабека (там допоміг невеличкий рикошет). Опинившись у восьми метрах від воріт, хорват ефектно прибрав зі шляху Беро, після чого поцілив у ближній кут. 2:0!
На 76-й же хвилині Бебу замкнув подачу Бюльтера, довівши справу до розгрому. Бохум же спромігся лишень на гол престижу, та і той був проведений аж на 90-й хвилині. Рахунок розмочив Пасієнсія.
Хоффенхайм святкує дуже важливу перемогу – команда перервала 4-матчеву безвиграшну серію у Бундеслізі, набрала 23 очки й піднялась на шосте місце. Звідти до зони ЛЧ всього два залікових бали, але конкуренти свої матчі ще не зіграли.
Бохум же залишився дванадцятим. Поки що відрив від зони вильоту становить 4 очки.
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