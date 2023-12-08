Хоффенхайм вийшов уперед на 32-й хвилині внаслідок контратаки правим флангом. Крамаріч і Вегхорст в завершальній фазі організували 2-в-1, після чого Андрей виконав передачу у штрафний – Ваут вивалився віч-на-віч і пробив у голкіпера, однак м'яч зрикошетив від захисника Машовіча. А потім закотився у сітку.

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Перед перервою Крамаріч відзначився сам, відгукнувшись на простріл Кадержабека (там допоміг невеличкий рикошет). Опинившись у восьми метрах від воріт, хорват ефектно прибрав зі шляху Беро, після чого поцілив у ближній кут. 2:0!

На 76-й же хвилині Бебу замкнув подачу Бюльтера, довівши справу до розгрому. Бохум же спромігся лишень на гол престижу, та і той був проведений аж на 90-й хвилині. Рахунок розмочив Пасієнсія.

Хоффенхайм святкує дуже важливу перемогу – команда перервала 4-матчеву безвиграшну серію у Бундеслізі, набрала 23 очки й піднялась на шосте місце. Звідти до зони ЛЧ всього два залікових бали, але конкуренти свої матчі ще не зіграли.

Бохум же залишився дванадцятим. Поки що відрив від зони вильоту становить 4 очки.

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