Форвард Борусії М Маркус Тюрам продовжує нести покарання за свій ганебний вчинок у матчі 13-го туру проти Хоффенхайма.

Борусія М додатково покарала свого форварда Маркуса Тюрама за плювок в обличчя гравця Хоффенхайма Штефана Поша.

Тюрам отримав вилучення за плювок в обличчя супернику – відео ганебного вчинку

Француз був оштрафований клубом на місячну зарплату, повідомляє ESPN. Додамо, що Тюраму загрожує серйозна дискваліфікація після перегляду дисциплінарного комітету Бундесліги.

Зауважимо, що матч 13-го туру Борусія – Хоффенхайм завершився з рахунком 1:2. "Жеребці" посідають восьме місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 18 очок.

РБ Лейпциг втратив шанс очолити Бундеслігу, Хоффенхайм здобув вольову перемогу над Борусією М