Форвард Боруссии М Маркус Тюрам продолжает нести наказание за свой позорный поступок в матче 13-го тура против Хоффенхайма.

Боруссия М дополнительно наказала своего форварда Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока Хоффенхайма Штефана Поша.

Тюрам получил удаление за плевок в лицо сопернику – видео позорного поступка

Француз был оштрафован клубом на месячную зарплату, сообщает ESPN. Добавим, что Тюраму грозит серьезная дисквалификация после просмотра дисциплинарного комитета Бундеслиги.

Заметим, что матч 13-го тура Боруссия М – Хоффенхайм завершился со счетом 1:2. "Жеребцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

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