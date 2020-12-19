В рамках суботньої програми 13-го туру Бундесліги провели п'ять матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 13-й тур

Борусія М – Хоффенхайм – 1:2

Голи: Штіндль, 34 (пен) – Крамаріч, 75, Сессеньйон, 86

Вилучення: Тюрам, 79

РБ Лейпциг – Кельн – 0:0

Шальке – Армінія – 0:1

Гол: Клос, 53

Аусбург – Айнтрахт – 0:2

Голи: Фрамбергер, 53 (автогол), Ільзанкер, 86

Майнц – Вердер – 0:1

Гол: Дінкчі, 90

Поточний тур Бундесліги є останнім для Німеччини у важкому 2020 році. Вірогідно, футболісти занадто сильно чекали на відпустку, адже в перших таймах денного слоту забили всього один гол – та і той з пенальті. Він стався у матчі Борусії М проти Хоффенхайма на 34-й хвилині – відзначився Штіндль, який минулими вихідними оформив хет-трик.

Дебютний гол рекордсмена Бундесліги Мукоко не врятував Борусію Д від поразки Уніону

До середини другого тайму Ґладбах вів у рахунку, але далі сталася катастрофа. На 75-й хвилині Крамаріч з блискучої передачі Бебу зрівняв, на 79-й Тюрам отримав пряму червону картку, а на 86-й Сессеньйон вивів Хоффенхайм уперед. Шокована Борусія до тями так і не прийшла.

РБ Лейпциг у рідних стінах зустрічався з Кельном. Здавалося, це буде легка прогулянка – і це враження було підкріплено голом Айдара на 3-й хвилині. Втім, взяття воріт скасували через офсайд. Виявилось, що це був останній гол у досить нудному матчі. "Ротен буллен" втратили шанс вийти на перше місце в Бундеслізі.

Шальке вдома приймав Армінію, намагаючись перервати 28-матчеву безвиграшну серію. "Кнаппен" у бій вів тимчасовий тренер – Мануель Баум не здобув жодної перемоги й був звільнений, а його підміняв Хуб Стевенс. Попри перестановки, справи у гельзенкірхенців не покращились: на 15-й хвилині зламався капітан Маскарель, а на 53-й точний удар Клоса вивів Армінію вперед – 0:1. Цей гол став єдиним. Шальке залишається одному місяці від року без перемог.

У паралельному матчі Айнтрахт прибив Аугсбург завдяки автоголу Фрамбергера та гол австрійця Ільзанкера. Завдяки цим двом парубкам франкфуртці перервали 9-матчеву безвиграшну серію. Вердер же на 90-й хвилині вирвав перемогу над Майнцом завдяки голу дебютанта Дінкчі – 19-річний 188-сантиметровий нападник замкнув навіс Чонга. 0:1.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді