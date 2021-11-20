У суботу 12-й тур чемпіонату Німеччини продовжило шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 12-й тур

Армінія – Вольфсбург – 2:2

Голи: Окугава, 11, Клос, 53 (пен.) – Вегхорст, 62, Нмеча, 63

Байєр – Бохум – 1:0

Гол: Адлі, 4

Борусія Д – Штутгарт – 2:1

Голи: Мален, 56, Ройс, 85 – Массімо, 63

Борусія М – Гройтер Фюрт – 4:0

Голи: Хофман, 9, 57, Нойхаус, 28, Плеа, 43

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 2:0

Голи: Самассеку, 12, Даббур, 68

Уніон Берлін – Герта – початок матчу о 19:30

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Армінія вийшла вперед у матчі з Вольфсбургом вже на початку матчу зусиллями Окугави. Одразу по перерві невдаха турнірної таблиці Бундесліги заробив право на пенальті за стрибок Мбабу у ноги супернику – Клос з позначки переграв Кастелса. За дев'ять хвилин "вовки" перевернули все з ніг на голову, забивши протягом хвилини двічі. Як наслідок, бойова нічия 2:2.

Байєр нарешті перервав чотириматчеву безвиграшну серію у поєдинку з Бохумом. Все вирішив єдиний гол, який леверкузенці забили на четвертій хвилині матчу.

Дортмундська Борусія у першому таймі так і не змогла здолати масовану оборону Штутгарта. Зрештою, на 56-й хвилині Мален пробив Флоріана Мюллєра і вивів "джмелів" вперед. Та тішитись довелось недовго – менше ніж за десять хвилин шваби зрівняли. Господарі продовжили тиснути і лише наприкінці матчу добивання Ройса врятувало Борусію від втрати двох очок.

Найгірша команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – потрапила під каток менхенгладбахської Борусії. "Жеребці" ще до перерви забили три сухих голи, а після відпочинку Хофман оформив дубль.

РБ Лейпциг неочікувано потонув під хвилями атак Хоффенхайма. 24 удари проти 4 на користь господарів – давно підопічні Джессі Марша не терпіли такої наруги. Хоффе забив по голу на початку кожного з таймів і опустив "биків" вже на шосту сходинку турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ