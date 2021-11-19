Динамо перед поєдинком в ЛЧ проти Баварії потренувалося на котах розгромила Чорноморець. У мюнхенців суперник був трішки складнішим, але не набагато – у 12-му турі Бундесліги вони приїхали в Аугсбург на матч проти 16-ї команди чемпіонату. Ніхто не сумнівався, що гості швидко зроблять результат, почавши відпочивати вже по перерві.

Втім, Аугсбург відмовився від ролі боксерської груші. Ба більше: в середині першого тайму господарі забили два голи – на 23-й хвилині Педерсен розстріляв ворота після прострілу Яго та відскоку від Ернандеса, а на 36-й Хан замкнув подачу Яго ударом головою метрів з шести. Щоправда, на 38-й Баварія скоротила відставання в рахунку внаслідок передачі Павара з правого флангу – Мюллер "скорпіоном" підрізав її на Лєвандовскі, а той у дотик переправив м'яч у сітку. 2:1!

Саме з цими цифрами на табло команди й відправились відпочивати. Очікувалось, що в другому таймі "рекордмайстер" влаштує жорстоке побиття нахабному аутсайдеру, та не все сталося, як гадалося. Мюнхенці тиснули, володіючи м'ячем 80% ігрового часу, але великої кількості моментів біля воріт господарів не виникало. Лєвандовскі, Девіс та Мусіала провели чотири гострих постріли з меж штрафного, однак м'яч або не летів у площину, або ставав здобиччю голкіпера. Всі інші удари не були аж надто небезпечними.

Ближче до компенсованого часу підопічні Юліана Нагельсманна почали діяти відверто істерично, чим полегшили завдання обороні суперника. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Аугсбурга над мюнхенцями – між іншим, всього третю в історії. Крім того, команда покинула зону вильоту.

Баварія залишається на вершині з 28 очками, але в поточному турі Борусія Д може скоротити розрив до одного залікового балу.