В субботу 12-1 тур чемпионата Германии продолжили шесть матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 12-й тур

Арминия – Вольфсбург – 2:2

Голы: Окугава, 11, Клос, 53 (пен.) – Вегхорст, 62, Нмеча, 63

Байер – Бохум – 1:0

Гол: Адли, 4

Боруссия Д – Штутгарт – 2:1

Голы: Мален, 56, Ройс, 85 – Массимо, 63

Боруссия М – Гройтер Фюрт – 4:0

Голы: Хофман, 9, 57, Нойхаус, 28, Плеа, 43

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Самассеку, 12, Даббур, 68

Унион Берлин – Герта – начало матча в 19:30

Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо

Арминия вышла вперед в матче с Вольфсбургом уже в начале матча усилиями Окугавы. Сразу после перерыва неудачник турнирной таблицы Бундеслиги заработал право на пенальти за прыжок Мбабу в ноги сопернику – Клос с отметки обыграл Кастелса. Через девять минут "волки" перевернули все с ног на голову, забив в течение минуты дважды. Как следствие, боевая ничья 2:2.

Байер наконец-то прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в поединке с Бохумом. Все решил единственный гол, который леверкузенцы забили на четвертой минуте матча.

Дортмундская Боруссия в первом тайме так и не смогла одолеть массированную оборону Штутгарта. Лишь на 56-й минуте Мален пробил Флориана Мюллера и вывел "шмелей" вперед. Но радоваться пришлось недолго – менее чем за десять минут швабы сравняли. Хозяева продолжили давить и только в конце матча добивание Ройса спасло Боруссию от потери двух очков.

Худшая команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – попала под каток менхенгладбахской Боруссии. "Жеребцы" еще до перерыва забили три сухих гола, а после отдыха Хофман оформил дубль.

РБ Лейпциг неожиданно утонул под волнами атак Хоффенхайма. 24 удара против 4 в пользу хозяев – давно подопечные Джесси Марша не терпели такого издевательства. Хоффе забил по голу в начале каждого из таймов и опустил "быков" уже на шестую строчку турнирной таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ