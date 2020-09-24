Англійський талант став "джмелем", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Біно-Гіттенс вважається одним із найперспективніших юніорів Туманного Альбіону. Проте, зберегти його на батьківщині не вдалося. Лівий вінгер, який також може зіграти і на правому фланзі атаки, пішов слідами Джейдона Санчо. Останній також перебрався з Ман Сіті до Борусії Д, швидко став одним із лідерів команди та добився виклику до збірної Англії.

У сезоні 2019/20 Джеймі Біно-Гіттенс провів 2 матчі в АПЛ U-18, у яких забив 1 м'яч. Наразі він виступатиме за команду U-19 "джмелів".

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