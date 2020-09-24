Английский талант стал "шмелем", сообщает официальный сайт клуба.

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Бино-Гиттенс считается одним из самых перспективных юниоров Туманного Альбиона. Однако, сохранить его на родине не удалось. Левый вингер, который также может сыграть и на правом фланге атаки, пошел по стопам Джейдона Санчо. Последний также перебрался из Манчестер Сити в Боруссию Д, быстро стал одним из лидеров команды и добился вызова в сборную Англии.

В сезоне 2019/20 Джейми Бино-Гиттенс провел 2 матча в АПЛ U-18, в которых забил 1 мяч. Пока он будет выступать за команду U-19 "шмелей".

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