Борусія Д знайшла заміну Пулішічу в Крістал Пелас

Вінгер Крістал Пелас Вілфрід Заха може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

За інформацією Bild, керівництво дортмундського клубу всерйоз зацікавлене у послугах вінгера Вілфріда Заха.

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У Борусії Д сподіваються,що англієць зможе замінити Крістіана Пулішіча, який нещодавно перебрався у Челсі. Минулого літа "джмелі" вже могли придбати Вілфріда, але не наважились на трансфер через великий цінник гравця. Тоді за Заху хотіли виручити 50 млн євро.

Тепер після продажу Пулішіча німецький клуб знову повернувся до варіанту з Вільфрідом. Окрім цього, Торган Азар як і раніше перебуває на радарі у дортмундців.

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