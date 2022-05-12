Борусія Д знайшла ще одного супербомбардира на заміну Холанду
Дортмунд посилено прочісує ринок в пошуку футболіста, який компенсує втрату Ерлінга Холанда.
Борусія продала Холанда в Манчестер Сіті за 60 мільйонів євро та вже підписала заміну в особі Каріма Адейємі. Однак молодого форварда буде мало, щоб нейтралізувати втрату норвежця, тому в Дортмунді знайшли ще одне підсилення.
Холанда замінить сенсація Ліги чемпіонів – Борусія Д оригінально презентувала новачка
Себастьян Аллє став фаворитом на перехід у Борусію, повідомляє журналіст Патрік Бергер. "Джмелі" не розглядають варіант оренди, а хочуть придбати бомбардира в Аякса за 35 мільйонів євро.
Аллє вже виступав у Бундеслізі за Айнтрахт – успішно. Після вояжу у Вест Хем француз перейшов у Аякс. У цьому сезоні Себастьян забив 21 гол у чемпіонаті та 11 в Лізі чемпіонів.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій