Борусія продала Холанда в Манчестер Сіті за 60 мільйонів євро та вже підписала заміну в особі Каріма Адейємі. Однак молодого форварда буде мало, щоб нейтралізувати втрату норвежця, тому в Дортмунді знайшли ще одне підсилення.

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Себастьян Аллє став фаворитом на перехід у Борусію, повідомляє журналіст Патрік Бергер. "Джмелі" не розглядають варіант оренди, а хочуть придбати бомбардира в Аякса за 35 мільйонів євро.

Аллє вже виступав у Бундеслізі за Айнтрахт – успішно. Після вояжу у Вест Хем француз перейшов у Аякс. У цьому сезоні Себастьян забив 21 гол у чемпіонаті та 11 в Лізі чемпіонів.

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