Боруссия продала Холанда в Манчестер Сити за 60 миллионов евро и уже подписала замену в лице Карима Адейеми. Однако молодого форварда будет мало, чтобы нейтрализовать потерю норвежца, потому в Дортмунде нашли еще одно усиление.

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Себастьян Алле стал фаворитом на переход в Боруссию, сообщает журналист Патрик Бергер. "Шмели" не рассматривают вариант аренды, а хотят приобрести бомбардира у Аякса за 35 миллионов евро.

Алле уже выступал в Бундеслиге за Айнтрахт – успешно. После вояжа в Вест Хэм француз перешел в Аякс. В этом сезоне Себастьян забил 21 гол в чемпионате и 11 в Лиге чемпионов.

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