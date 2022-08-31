РБ Лейпциг без особливих проблем переграв Тевтонію Оттензен у Кубку Німеччини 2022/23. Головним героєм дуелі став Тімо Вернер.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Тевтонія Оттензен – РБ Лейпциг – 0:8

Голи: Вернер, 19, 20, 42, Сілва, 40, 53, Форсберг, 56, Нкунку, 77, Ольмо, 90

На стадії 1/32 фіналу кубка "бикам" випав представник Регіональної ліги Німеччини. Різниця була шаленою, тому Вернер влаштував шоу. Тімо оформив хет-трик та віддав ще одну результативну передачу.

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Також відзначити варто Андре Сілву та Еміля Форсберга. Перший відзначився двома голами й стількома ж асистами, а другий – двома результативними пасами й одним взяттям воріт.

Далі на РБ Лейпциг 3 вересня чекає дуель проти Айнтрахта у Бундеслізі, а трьома днями пізніше колектив гратиме проти Шахтаря у першому турі Ліги чемпіонів.

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